Il Carnevale dà la scossa Tre feste in una settimana

Il 2023 è l’anno della ripartenza e Capraia e Limite lo fa in grande stile: non con una ma ben tre feste. Dopo gli anni di stop a causa del Covid, è tutto pronto per il Carnevale. La prima iniziativa - a cura della Casa del Popolo in collaborazione con la Pro Loco Capraia e Limite - si terrà sabato dalle 15 in piazza Vittorio Veneto a Limite sull’Arno: ci saranno giochi ed animazione per bambini, con lo spettacolo di magia del "Magico Desideri", truccabimbi, baby dance e bolle giganti. Ma la festa è anche per gli adulti che potranno intrattenersi in un’area ristoro per merende golose a base di bomboloni, crepes e panini. Il giorno successivo, domenica 12, a partire dalle 14. Ci si sposta a Capraia Fiorentina, in piazza Madre Teresa di Calcutta (zona ambulatori), con il "Carnevale a Capraia" organizzato dal Comitato Capraia in Festa-Pro Loco in collaborazione con l’associazione Santa Grania. Allo stand gastronomico, tra ficattole, cenci e cioccolata calda, tante cose buone preparate dalle mani delle volontarie, mentre per i più piccoli è prevista l’animazione dell’associazione "La Valigia Blu" e di "Cammini d’arte", con giochi e laboratori in tema carnevalesco. La musica è di dj Mirko. Ma non è tutto, non ci si ferma al weekend. La settimana successiva, sabato 18 tutti invitati al "Carnevale a Limite" organizzato dalla Pubblica Assistenza Croce d’oro di Limite e dalla Pro Loco, con sfilata di carri allegorici, per la prima volta dal febbraio 2020, in collaborazione con il "Comitato Carnevale sulle Due Rive". A partire dalle 14,30, nella sede sociale della Pubblica Assistenza, sarà possibile salire gratuitamente sui carri tra costumi, bombolette spray e coriandoli. Anche in questo caso previsto un punto ristoro a cura del circolo Arci "I. Montagni", con pizzette, schiacciate farcite, piadine, patatine e bibite.

Tutte e tre le iniziative sono realizzate con il patrocinio del Comune di Capraia e Limite. "Siamo felici di poter presentare, quest’anno, tre feste di Carnevale - commenta il presidente della Pro Loco Edoardo Antonini - Dopo anni di assenza a causa della pandemia, faremo divertire tanti bambini di Capraia e Limite. Un modo, anzi tre, per vivere a pieno il paese, tutti insieme. La Pro Loco si è messa a disposizione per collaborare con le associazioni ed i circoli, una grande ricchezza umana e sociale per la comunità. Grazie a tutti". E ora, pioggia di coriandoli e creatività. Che le feste abbiano inizio.

Ylenia Cecchetti