Il cantiere della nuova strada 429 Si sta affrontando il nodo viabilità "Rispettati per ora i tempi previsti"

Il cantiere è partito e tra due anni e mezzo circa arriverà a conclusione. Consentirà di completare una delle opere più attese di tutto il territorio, che andrà a collegare Empoli – in particolare la FiPiLi – con tutta la Valdelsa fino a Poggibonsi (e quindi all’Autopalio). E’il lotto III della nuova 429, quello che va da Castelfiorentino a Certaldo e che attraversa anche un tratto del comune di Gambassi Terme, collegandosi direttamente ai lotti già esistenti che si concludono a Castelfiorentino. I lavori sono stati consegnati qualche settimana fa, alla presenza dei sindaci competenti e del presidente della Regione, Eugenio Giani. Un cantiere che ha davvero tutti i riflettori puntati addosso e non soltanto per le tempistiche, ma anche per le vicissitudini che hanno caratterizzato gli altri lotti. Sotto al quinto sono infatti sepolte tonnellate di quel materiale, il Keu, per il quale è in corso un’inchiesta della magistratura volta a far luce sulle infiltrazioni mafiose all’interno del mondo imprenditoriale toscano. E se stavolta gli amministratori hanno garantito che un rischio del genere non esiste, l’attenzione è focalizzata sulle tempistiche e sul rispetto del cronoprogramma. Nei giorni scorsi è stato il sindaco di Castelfiorentino – e presidente dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa – Alessio Falorni a effettuare un sopralluogo all’interno del cantiere. "Si tratta di un’opera molto complessa – ha spiegato lo stesso Falorni – ma i lavori sono partiti bene e procedono nel modo giusto. Ho avuto modo di visitare sia il luogo dove sorgerà il ponte sull’Elsa sia la nuova cassa di espansione e devo dire che la ditta sta procedendo in maniera davvero spedita". Le tempistiche sono quelle: si parla di almeno due anni e mezzo prima di veder passare la prima macchina sul lotto III. "Ma quello sarà un momento importante per tutto il territorio – prosegue Falorni - perché vorrà dire che la strada sarà finalmente finita. Non riuscirò a inaugurarla all’interno del mio mandato, ma quel che conta è che sarà percorribile". Tra i tanti nodi relativi al cantiere c’è anche quello della viabilità interna ed esterna ai luoghi dove vengono effettuate le lavorazioni, ma anche al sistema che sarà creato una volta che la strada sarà completata. "Un punto al quale gli operai – conclude Falorni – stanno prestando particolarmente attenzione".

Tommaso Carmignani