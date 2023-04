Il Campus delle feste? Con gli antenati

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per partecipare ai Campus Pasquali che sono promossi dal museo archeologico di Montelupo Fiorentino. Il prossimo appuntamento in calendario è per martedì 11 dalle 8,30 alle 11,30 nei locali di via Santa Lucia ed è dedicato ai bambini della scuola primaria. Una mattinata sul tema dell’archeologia con laboratori e racconti (prenotarsi al 3394666461). Approfittando delle vacanze di Pasqua, tutti i bambini appassionati di storia e archeologia potranno andare alla scoperta delle civiltà del passato….divertendosi. Non mancheranno giochi e attività per imparare, creare ed immergersi nella storia dei nostri antenati. Le famiglie potranno accompagnare i piccoli tra le 8.30 e le 9 e tornare a prenderli tra le 12 e le 12.30. A metà mattina previsto un momento dedicato alla merenda che dovrà essere portata da casa insieme all’acqua e a un cappellino per ripararsi dal sole durante le attività all’aperto.