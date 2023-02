"Il cambiamento sta nel difendere chi ha bisogno"

di Francesca Cavini

Il deputato Dem Emiliano Fossi ieri si è diviso fra Castelfiorentino ed Empoli, dove ha incontrato simpatizzanti e sostenitori alla Vela Hack ad Avane. Insieme a lui, il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini - che come Fossi sostiene Elly Schlein quale candidata alla segreteria nazionale del Pd – l’assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini e il presidente di Arcigay Firenze, Mauro Scopelliti.

Onorevole Fossi, il suo slogan per la carica di segretario regionale del Pd parla di “Una nuova speranza - Diritti al futuro“. In cosa consiste?

"La speranza è che cambi il partito in Toscana e interrompa l’emorragia di consensi e iscrizioni. In Toscana si sta bene, ma ci sono larghe fasce di persone che non stanno più bene ed è per loro che bisogna cambiare".

Perché ha scelto di stare con Elly Schlein?

"Perché la sua proposta e la sua piattaforma sono le più adatte a rispondere alle domande che vengono dalla società contemporanea. La domanda principale che arriva è il bisogno di protezione che viene dalle fasce sociali che stanno peggio. Chi fino a poco tempo fa stava anche bene e oggi vede peggiorare pesantemente la propria posizione economica. La proposta di Elly è innovativa per questo, perché da tanto, troppo tempo noi ci siamo distanziati dalle fasce popolari".

Qual è la più significativa distinzione fra la mozione Schlein e quella Bonaccini?

"Sono entrambi personalità autorevoli e risorse del Pd, comunque vada il congresso. La differenza fondamentale è che la proposta di Schlein è veramente innovativa perché, rispetto ai temi che dicevo prima, dà risposte nette e nuove. Bonaccini ripropone soluzioni del passato, quelle che ci hanno portato a non essere più seguiti dalle fasce popolari".

L’Empolese Valdelsa è un territorio che ha dimostrato di esserle amico, penso ai risultati delle ultime politiche. Quali sono i problemi a cui mettere mano per primi?

"Penso che questo sia un territorio importante dal punto di vista politico e non posso non ricordare il grande impegno messo anche nelle ultime politiche non solo per la mia elezione, ma in un contesto più generale di grande difficoltà. E’ un territorio di grande forza dal punto di vista istituzionale, con amministratori all’altezza del compito e con una comunità forte e orgogliosa. Ci sono alcune questioni aperte. Un tema sono mobilità e trasporti a cui bisogna lavorare per migliorarli, su strada e su rotaia, e su questo sono stato e sono a disposizione. L’altro tema per cui bisogna impegnarsi è il lavoro. L’aumento del costo dell’energia penalizza le aziende energivore che sono su piazza e quindi va sviluppata la collaborazione fra tutti i soggetti, istituzioni e aziende compresi".

Della questione gassificatore, cosa pensa? Il Pd in Toscana si gioca molto del proprio futuro sul fronte rifiuti...

"Penso che la sindaca di Empoli si sia comportata in modo corretto e lineare come il Pd locale. Hanno ascoltato e hanno interpretato le istanze del territorio. In generale, il Pd regionale lo immagino come un luogo di armonizzazione delle istanze e mi pare che l’assessore Monni stia facendo un gran lavoro sul fronte della programmazione. In questi anni, però, mi pare sia mancato il supporto del Pd regionale, che è stato marginale sul tema dei rifiuti e della chiusura del ciclo per lo smaltimento".