Il calendario con i volontari-eroi. Domani in regalo per i nostri lettori

Dodici foto per dodici mesi. Dodici ritratti di altrettante realtà ogni giorno impegnate per gli altri, in prima linea sul territorio. Scatti preziosi, per dire grazie all’impegno dei tanti volontari che portano alla ribalta il grande cuore dell’Empolese Valdelsa. E’ il senso del calendario 2024 che La Nazione regalerà ai suoi lettori domani acquistando in edicola il nostro giornale. Le testimonianze sono tante e sono frecce al cuore.

Ci sono giovani speciali che preparano il cibo per la mensa dei bisognosi, ci sono i volontari antincendio che vigilano sui boschi e portano aiuto quando scoppia un rogo e quando si verificano alluvioni. Poi volti pagina e puoi ammirare chi si dedica a favorire l’inclusione dei disabili, chi mette a disposizione il suo tempo coinvolgendo in attività gli anziani, fino a chi si occupa degli animali, troppe volte vittime di abbandoni e bisognosi di cure. Insomma, testimonianze che danno un nome e cognome ai protagonisti che, attraverso il calendario, raccontano storie di fiducia e di speranza. Ecco quindi la pagina dedicata ad Ohana Rescue Animal, quella che celebra l’operato dei volontari della Racchetta, della Vab di Vinci e degli Amici della Pesa. Il calendario – con la copertina firmata da Giancarlo Caligaris – racconta le storie di inclusione come quelle del Calcio Sociale. Storie di amicizia, come quelle nate tra i nonni dell’Auser che insieme si sentono meno soli. Un anno intero in compagnia di chi si impegna per gli altri, come le dragonesse rosa di Astro Dragon Ladies.

Spazio agli angeli di Misericordia e Pubblica Assistenza, agli uomini e alle donne della Protezione Civile e alla generosità di chi porta avanti i progetti di Porte Aperte Onlus. Un anno tutto da sfogliare per un’iniziativa editoriale realizzata in collaborazione con Speed (la concessionaria per la raccolta pubblicitaria del nostro gruppo editoriale) e grazie al sostegno di numerosi sponsor, che hanno condiviso la nostra iniziativa: Banca Cambiano 1884 spa, Etichettificio Jolly sas di Sauro Bagnoli &C., Eumedica srl e Inpa spa. I mille volti del volontariato protagonisti del 2024 in un calendario che, per ciascuna delle edizioni locali del nostro giornale, testimonia un profondo radicamento. Da 164 anni La Nazione racconta, ogni giorno, fatti e protagonisti delle città della Toscana. Empoli c’è. Domani, dunque, acquistando il giornale, si riceverà in omaggio uno spicchio di speranza.