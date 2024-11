Il Cai chiude l’anno in vetta. Torna la mitica ’Ballottata’

Una data importante. Domani si terrà l’evento che in pratica va a concludere il cuore del 2024 escursionistico del Cai sezione di Fucecchio: è la classica “Ballottata“, con castagne prodotto principe, durante la quale si pongono le basi per l’imminente 2025. Quest’anno la “Ballottata“ avrà luogo nella zona più elevata dei vicini Monti Pisani, quelli che culminano nel monte Serra a ben oltre 900 metri. Vi è annessa escursione, per chi vorrà effettuarla, con 300 metri di dislivello. Il raduno è alla tenuta di Santallago. L’area si estende sul versante lucchese, appena sotto la vetta del monte Spuntone (870 sul livello del mare), adesso di Santallago. Il ristorante dove i soci del Cai pranzeranno si affaccia su una conca naturale con un bel prato contornato da castagni ed abeti secolari.

"Come di consueto – spiega la presidente Lucia Agus – la “Ballottata“ rappresenta simbolicamente la conclusione delle attività dell’annata, ed è anche l’occasione per radunare attorno a una tavola imbandita tutti i soci che sono stati partecipi e per assegnare un riconoscimento a coloro che hanno messo a disposizione le loro capacità ed il loro impegno". Ci sono più possibilità. Gruppo turisti: visita guidata della Rocca e Camminamento del Soccorso di Filippo Brunelleschi a Vicopisano. Gruppo escursionisti: anello trekking attorno allo Spuntone di Santallago. Ritrovo per tutti alle 12.45 al ristorante della Tenuta di Santallago.

Andrea Ciappi