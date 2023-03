Il buongiorno si assapora dal mattino

Gli esperti sembrano concordi: il pasto più importante della giornata è, senza ombra di dubbio, la colazione. Guai a saltarla! Appena svegli, il nostro organismo ha bisogno di energia, quantomeno di quella sufficiente a condurci "sani e salvi" fino al momento della pausa pranzo. Per darsi la carica, il nostro corpo ha bisogno di molte cose: vitamine, minerali, fibre, antiossidanti ecc., tutto contribuisce ad appagare il nostro fabbisogno giornaliero di energie. Proprio per questa ragione, cereali, frutta secca, pane e fette biscottate si candidano come gli alimenti migliori per cominciare la giornata con il giusto sprint.

Studi recenti hanno dimostrato come, soprattutto per i ragazzi, l’abitudine a consumare una colazione "sana", contribuisca a ridurre considerevolmente il rischio di contrarre malattie cronico-degenerative, specie in età adulta.

Di contro, rinunciare (volontariamente o meno) al primo pasto della giornata non sembra proprio essere una scelta saggia: a farne maggiormente le spese potrebbe essere, infatti, il nostro metabolismo che, privato di uno stimolo importante, potrebbe condurre più facilmente all’insorgenza di obesità o patologie cardiovascolari.