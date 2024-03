Il borgo che dà lezioni all’Europa: "Siamo i campioni dell’ecologia"

"Rappresentare la comunità di Montaione a Bruxelles, insieme ad altri 550 sindaci e amministratori locali europei, è stata indubbiamente una grande emozione. L’ennesimo riconoscimento del prestigio del quale gode Montaione a livello europeo per le sue politiche e azioni in campo energetico". Questo il pensiero del sindaco Paolo Pomponi, che nei giorni scorsi ha partecipato alla conferenza “Translating the Green deal into local action“ andata in scena all’emiciclo del Parlamento europeo. Un incontro al quale sono state invitate le realtà comunali più "virtuose" d’Europa, in termini di attenzione all’ambiente. "L’invito era arrivato già lo scorso anno – ha aggiunto Pomponi –: insieme agli altri partecipanti ho sottoscritto la dichiarazione che contiene una serie di raccomandazioni che ribadiscono gli impegni locali per raggiungere gli obiettivi del ’Green deal’ europeo".

Montaione è, infatti, uno dei quattro Comuni italiani ai quali è stato riconosciuto l’European energy award gold ossia un riconoscimento che viene assegnato alle realtà che si impegnano costantemente nella protezione del clima, nell’incremento dell’efficienza energetica e nelle energie rinnovabili. Un impegno che Montaione sta portando avanti da anni, mettendo in atto una serie di azioni che vanno dall’installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici alla centrale a biomassa alimentata da legname a km zero che serve la palestra e il municipio, passando per l’acquisto di energia elettrica verde, prodotta cioè da fonti rinnovabili. "Montaione ha ridotto del 35% le emissioni di CO2 rispetto al 1990 – ha proseguito Pomponi – l’obiettivo resta quello di portare la percentuale al 50% entro il 2030".

Se l’ente pubblico sta facendo la propria parte, il passo successivo dovrà prevedere un maggior coinvolgimento dei privati (magari tramite incentivi, con il supporto dell’Europa). E Montaione potrebbe aumentare ulteriormente le proprie performance green, visto che l’obiettivo futuro sarà quello di dare vita sul territorio a una comunità energetica. "Ci stiamo lavorando – ha confermato Pomponi a tal proposito – i decreti attuativi sono peraltro usciti solo di recente, nonostante delle comunità energetiche si parli da anni. Per un percorso che valuteremo comunque nei dettagli".