Il bilancio di Valentina:: "Si impara tantissimo. E che soddisfazione poter aiutare gli altri"

La paura di sbagliare, la prima volta che il telefono ha squillato, è stata spazzata via dopo un anno di esperienza dalla voglia di fare del bene. Farlo ancora e farlo sempre, anche quando non avrà più la divisa della Misericordia e il percorso di servizio civile sarà terminato (siamo agli sgoccioli). Valentina Biagini, 24 anni, di Empoli, ex studentessa del Fermi-Da Vinci, dopo 4 anni di volontariato ha deciso di cogliere l’opportunità del servizio civile ed è stata assegnata al centralino. Il telefono squilla senza sosta. "I pazienti chiamano per fissare gli appuntamenti e le visite, per organizzare i trasporti. Sono per lo più anziani e in noi giovani volontari cercano di più; una parola da scambiare, un pezzettino di vita da condividere". Tra i momenti più belli, nel bilancio dell’esperienza di Valentina c’è un incontro speciale. "Il primo servizio di accompagnamento per le dimissioni dall’ospedale di un’anziana. Aveva 104 anni, è stato emozionante riportarla a casa. Era un fiume in piena. Che soddisfazione esserle stata di aiuto!". Il servizio civile ha lasciato una traccia indelebile. "Mi ha fatto capire che ci sono tante persone che hanno bisogno di un sostegno e non possiamo tirarci indietro, mai, neppure quando questo percorso sarà finito. Ho imparato a guardarmi intorno facendo un po’ più di attenzione al prossimo".

Y.C.