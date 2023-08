Il ’biglietto’ della discordia Manetti replica a Pistelli "Polemica senza senso"

EMPOLI

Ha scatenato una bufera sui social la polemica del tecnico di Ginevra Taddeucci, Giovanni Pistelli riguardo al pagamento del biglietto per allenarsi nella piscina di Empoli, continuamente richiesto nei giorni scorsi alla neo campionessa iridata. Il presidente di Acquatempra, società che gestisce l’impianto, Alessandro Manetti ha replicato così. "Stimiamo Ginevra Taddeucci e siamo contenti dei risultati che ha recentemente ottenuto, ma sebbene sia un’atleta empolese, è in forza alle Fiamme Oro e alla Canottieri Napoli, come indicato nelle convocazioni per i Mondiali di Fukuoka, sul sito della Federazione Italiana Nuoto. Ginevra si allena spesso anche nelle nostre piscine, beneficiando da sempre della nostra più completa disponibilità. L’ennesima polemica scatenata contro Aquatempra dal Presidente del Team Nuoto Toscana Empoli non ha alcun senso – prosegue –. Pistelli farebbe meglio a rassegnarsi al fatto che Aquatempra è il gestore delle piscine di Empoli, Certaldo, Fucecchio-Santa Croce e San Gimignano almeno fino al 31 dicembre 2024 e, forse, anche più a lungo, visto che nel 2024 ci saranno le elezioni amministrative. Inoltre, in futuro si aggiungeranno probabilmente anche nuovi impianti".

Manetti conclude poi togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. "Siamo una società con i conti in ordine, che negli ultimi anni ha sempre chiuso il bilancio in utile e che ha superato tutte le difficoltà indotte dalla pandemia. Abbiamo saputo riorganizzarci e oggi possediamo tutte le caratteristiche per poter diventare uno dei principali attori sulla scena toscana – insiste –. Abbiamo un gruppo sportivo che, nel giro di un paio d’anni, grazie anche ai nostri bravi allenatori, ha scalato le classifiche giovanili regionali, piazzandosi ai primi posti nettamente prima del Tnt. E nel gruppo ci sono pure individualità giovani e di grande interesse, che nei prossimi anni non mancheranno di farsi notare a livello nazionale. Infine, molto probabilmente da settembre le atlete del nuoto sincronizzato del Tnt passeranno da noi, dove troveranno porte aperte e tanta voglia di crescere e fare bene. Le polemiche scatenate da Pistelli – conclude – nascono tutte da qui. Ma noi di Aquatempra, come sempre, ce le facciamo scivolare addosso e continuiamo a lavorare a testa bassa per offrire ai nostri utenti servizi sempre migliori e a costi sempre più competitivi".

Simone Cioni