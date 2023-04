Il benessere dei piccoli e le letture dei genitori

Un nuovo incontro, il 26 aprile alle 17,30 al teatro Pacini di Fucecchio, rivolto a tutte le famiglie per far comprendere l’importanza della lettura ad alta voce per i bambini con l’esperto David Bargiacchi.

Un incontro per coinvolgere i genitori attivamente, per far conoscere loro i benefici della lettura ad alta voce ma anche per far conoscere e comprendere la logica che sta dietro alla politica educativa “Leggere:forte!” della Regione Toscana. I genitori potranno anche fare esperienza diretta di una lettura ad alta voce, a cura degli esperti, facendo conoscere benefici e potenzialità del training di lettura svolto in classe. Tra i promotori dell’iniziativa della Regione Toscana c’è anche la Conferenza per l’Istruzione dell’Empolese Valdelsa, di cui è vicepresidente la vicesindaca di Fucecchio Emma Donnini che sottolinea così l’importanza dell’evento: "Una grande opportunità per porre al centro il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze".