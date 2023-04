Il Beat svelato Anche ’Ele A’ in concerto

Inizia a prendere sempre più corpo il cartellone dell’edizione 2023 del Beat Festival di Empoli. Ai tre artisti già ufficializzati, va ad aggiungersi infatti anche Ele A. La cantante svizzera salirà sul palco principale del Parco di Serravalle il 25 agosto, nella serata che vedrà protagonista pure Villabanks. Classe 2002, nata e cresciuta a Lugano, Ele A detta anche, semplicemente, Ele, è una funambola. Definita "un Nokia 3310 del futuro", tutto quello che si può sapere di lei si trova nella raffica di barre rilasciate a una a una sul suo profilo Instagram e su YouTube: freestyle su basi old school o pop (da Wiz Khalifa a Walking On A Dream degli Empire Of The Sun). Il suo gusto street pop cela in realtà un manifesto amore per l’estetica del rap, e un puro credo: "tu usi la musica per aver altro invece per me è l’obiettivo finale". A giugno 2022 pubblica il primo Ep, "Zerodue Demo", disco autoprodotto che viene distribuito esclusivamente in fisico, in un lungo tour estivo di oltre venti date, che la porta a calcare prestigiosi palchi in Italia e all’estero, dal Mi Ami Fest di Milano, allo Sziget Festival di Budapest. In novembre ha debuttato sulle piattaforme con il primo singolo "Mikado", una traccia conscious rap dagli echi metropolitani, seguito da "Globo" e da un featuring in "C’est la vie" del sassofonista francese Laurent Bardeinne. Per quanto riguarda i biglietti per il concerto live di Ele A., sono in vendita sui circuiti Vivaticket, Ticketone e Ticketmaster al prezzo di venticinque euro più i diritti di prevendita. Ricordiamo che gli altri concerti già ufficializzati, oltre a quello di Villabanks nella stessa sera della performance di Ele A, sono quelli del 26 agosto con la band britannica The Struts e del 2 settembre con Franz Ferdinand. La kermesse quest’anno si svolgerà in due week-end dal 24 al 27 agosto e dal 31 agosto al 2 settembre. Altri importanti artisti italiani e internazionali verranno annunciati a breve per quella che si annuncia un’edizione particolarmente forte e musicalmente varia. Come sempre, Beat Festival, punto di riferimento dell’estate Toscana non sarà solo musica. Ci saranno infatti anche buon cibo, ottima birra e tanto divertimento con tantissime aree dedicate che saranno svelate nelle prossime settimane.