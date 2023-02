Il Beat si sdoppia Due week-end a tutta musica

Sette giorni di musica, due fine settimana distinti. L’edizione 2023 di Beat Festival si sdoppia e ripropone la presenza di una grande band internazionale, i Franz Ferdinand, la cui presenza è confermata per il prossimo 2 settembre. Le date, invece, parlano di un festival che sarà articolato in due parti: la prima durerà 4 giorni, da giovedì 24 agosto a domenica 27 agosto, mentre la seconda durerà invece 3 giorni, da venerdì 31 agosto a sabato 2 settembre. Si tratta, nel complesso, della nona edizione della manifestazione, organizzata dall’associazione Beat 15 con il patrocinio del Comune di Empoli.

Nel complesso saranno quindi sette giornate che vedranno il parco di Serravalle diventare la casa della musica dal vivo, grazie ai concerti del main stage e degli altri palchi presenti. Ma Beat sarà anche buon cibo, ottima birra e divertimento, con aree dedicate ai food truck e ai birrifici e ai market del vintage e dell’handmade. In questo senso la manifestazione ricalcherà quindi la formula che aveva caratterizzato con successo anche gli anni passati. Sul palco del main stage saranno ospitati artisti nazionali e internazionali. Già annunciata nelle scorse ore la partecipazione dei Franz Ferdinand che si esibiranno sabato 2 settembre.

Per il gruppo scozzese, che porterà in tour tutte le sue più grandi hit si tratta di un ritorno, visto che nel 2017 fu protagonista, proprio a Beat, di un live davvero molto seguito e partecipato. Nelle prossime settimane saranno svelati tutti gli artisti che comporranno il cast di Beat sia sul main stage che nelle altre aree musicali della manifestazione. I biglietti per il concerto dei Franz Ferdinand sono in vendita sui circuiti Ticketone, Tciketmaster e Vivaticket al costo di 35 euro più diritti di prevendita. Per tutte le info è possibile consultare il sito beatfestival.net oppure le pagine Facebook e Instagram della manifestazione. Va ricordato che il Beat aveva resistito anche agli anni più difficili della pandemia, riscoprendosi in una formula del tutto particolare. Dallo scorso anno si è tornati all’antico: la prossima edizione sarà realizzata senza nessun tipo di limitazione e con la possibilità di godere a pieno dei concerti e delle iniziative collaterali.