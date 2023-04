Il bancomat ’fa la spia’ Arrestato dopo un furto all’interno di un’auto

Il bancomat trovato dai carabinieri durante l’ispezione è stata la spia che i primi sospetti erano fondati e, di conseguenza, ha chiarito i contorni della situazione. Così nel pomeriggio di Pasqua i militari dell’Arma della stazione di Castelfiorentino hanno arrestato in flagranza di reato un marocchino di 24 anni con l’accusa di furto aggravato. I carabinieri – questa la ricostruzione dell’episodio che ha portato all’arresto del giovane – stavano svolgendo il proprio servizio di pattuglia per monitorare il territorio nella zona di competenza, quando hanno notato il 24enne che armeggiava con fare sospetto vicino ad un’automobile parcheggiata in strada.

Da qui la decisione di avvicinarsi e chiedere spiegazioni per chiarire la situazione e sottoporre l’uomo ad un controllo di polizia: è a quel punto che il giovane, davanti ai carabinieri, ha da subito manifestato un atteggiamento evasivo che ha insospettivo anche di più gli inquirenti: i militari dell’Arma hanno, dunque, proceduto ad un’ispezione accurata, in tal modo rinvenendo, occultata tra i vestiti del marocchino, appunto, una tessera bancomat intestata giustappunto al proprietario dell’automobile. Allora il quadro è apparso decisamente più chiaro. Quindi i carabinieri hanno proceduto con gli accertamenti di rito e di legge e il 24 enne è stato immediatamente arrestato e, al termine delle formalità di rito, trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo che si è tenuto nella mattinata di ieri per i successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria.