Il banchetto ai tempi del rinascimento

CASTELFIORENTINO

Tornano gli appuntamenti del “Salotto degli amici“, a cura dell’associazione Amici della lirica Umberto Borsò. La prima conferenza di questo 2023 si terrà oggi alle ore 17 presso l’auditorium della Scuola di Musica, in via Vicolo delle monache, e si intitola “Magnificentia et splendor, il banchetto cortigiano rinascimentale e barocco fra ostentazione, politica e potere“.

L’evento si propone di mettere in risalto, attraverso l’intervento di Luca Priori (laureando in Scienze gastronomiche e Antropologia Alimentare), il significato più autentico e recondito del banchetto durante il periodo rinascimentale e barocco.

A quell’epoca, infatti, il cibo e la convivialità erano assunti a fattori di massimale relazione sociale, delineavano e definivano i rapporti fra persone. Sfarzo ed ostentazione rappresentavano i pilastri sui quali si fondava la società cortigiana.

La finalità degli opulenti e interminabili banchetti era ed è ben nota: magnificare la potenza del signore di turno attraverso l’esibizione di grosse quantità di cibo, regalando quindi al convivio una particolare evidenza, simbolica e politica. Insomma, ciò che contava in queste occasioni era stupire i partecipanti. Al termine della conferenza è previsto anche un rinfresco ’carnevalesco’.