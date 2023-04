Il 25 Aprile a Empoli Sauro, Vieri, Ugo e gli altri "Hanno fatto la storia"

EMPOLI

Sul manifesto (nella foto) delle celebrazioni quest’anno ci sono volti, nomi, esperienze di vita. È una foto che risale al 2017, "una foto che raffigura ‘ragazzi’ che hanno fatto la Resistenza al nazifascismo e contribuito a costruire un’Italia più bella e giusta". William Lucchesi, Sauro Cappelli, Vieri Tani, Dario Del Sordo e Ugo Morchi. "Nessuno di loro è più con noi, ma resta ciò che hanno fatto e la loro voglia di essere testimoni. Questa Festa è un omaggio alle vite, all’impegno e alla generosità di chi come loro ha scelto di scendere in campo e fare la storia". Brenda Barnini racconta così il 25 aprile 2023. In Collegiata sarà officiata la Santa Messa, seguiranno il corteo per le vie cittadine e le deposizioni delle corone ai monumenti commemorativi. E questi sono solo alcuni degli appuntamenti messi in campo per martedì. La Festa della Liberazione dal nazifascismo è alle porte. Una data scolpita nelle vite di ognuno per non dimenticare quanti caddero in quella Guerra per conquistare la libertà, diritti come la democrazia. Martedì ricorrerà il settantottesimo anniversario e l’amministrazione comunale di Empoli lo celebrerà con tutti gli onori, dal centro storico alle frazioni di Santa Maria e Fontanella, con una cerimonia alla quale interverrà anche il sindaco Brenda Barnini. L’invito è a partecipare numerosi.

"Spero che tante cittadine e tanti cittadini decidano quest’anno di partecipare alle celebrazioni del 25 aprile": l’appello lanciato da Brenda Barnini è chiaro. "Questa data – prosegue il sindaco empolese – non è solo un giorno di festa ma è un’occasione importante per la nostra comunità, un’occasione da cogliere per ricordare chi ha dato la vita per conquistare e donarci valori come la democrazia. Non dobbiamo darli per scontati, non dobbiamo dimenticare che questo patrimonio di libertà ci è stato lasciato in eredità da chi ha combattuto perché l’Italia fosse un Paese libero". Il programma degli eventi comincia alle 9 con la celebrazione della Santa Messa nella Collegiata di Sant’Andrea, in piazza Farinata degli Uberti. Alle 9.45, partirà il corteo per le vie cittadine per raggiungere piazza XXIV Luglio, dove verrà deposta, intorno alle 10, una corona d’alloro al monumento ai caduti. Seguiranno gli interventi delle autorità presenti. Alle 11, le celebrazioni si sposteranno a Santa Maria, in piazza del Convento, con la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato ai partigiani Rina Chiarini e Remo Scappini e si concluderanno alle 12 nella frazione di Fontanella, con il corteo cittadino dal parcheggio della Casa del Popolo e la deposizione di una corona di alloro al cippo commemorativo lungo la via Senese Romana.

In festa anche il Circolo Arci Le Cascine di via Meucci a Empoli che organizza il pranzo sociale. Ma i Circoli tutti, nell’Empolese Valdelsa, si stanno muovendo per proporre iniziative legate al ricordo che vadano oltre la tradizionale celebrazione. I pranzi resistenti in collaborazione con Anpi Empoli prenderanno forma anche al Circolo Arci di Santa Maria, delle Cascine, a quello di Montespertoli (info e prenotazioni al 3534526536) e all’Arci Il Progresso di Montelupo Fiorentino. Dalle 13 festa grande anche al parco di Serravalle con la merenda partgiana, un’occasione per unire il piacere dello stare in compagnia all’aria aperta (meteo permettendo) e il bello di valorizzare la memoria storica.