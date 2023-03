Idee per la città di domani Piano aperto ai cittadini

Manca il verde? Una piazza realizzata in modo diverso? Carenze di luoghi d’aggregazione? Fino al 7 aprile è possibile presentare i contributi al piano operativo comunale. I cittadini hanno la possibilità di contribuire in maniera concreta e fattiva a disegnare la Montelupo di domani, hanno la possibilità di prendere parte al processo che porterà a scrivere, appunto, e adottare il nuovo piano operativo comunale. Di cosa si tratta? Il piano operativo comunale è lo strumento che stabilisce nel dettaglio dove, come e quanto si può intervenire nella trasformazione, valorizzazione e tutela del territorio comunale, sia nelle aree costruite (centri abitati e aree produttive) che nel territorio aperto (comprese le aree agricole). Contiene prescrizioni che sono legalmente vincolanti rispetto alla possibilità del privato di apportare modifiche all’interno delle aree di sua proprietà. Si tratta quindi di uno strumento essenziale di programmazione che interviene proprio nella definizione delle funzioni di molte aree del territorio.

La presentazione dei contributi spontanei è aperta a chiunque (singoli cittadini, professionisti, associazioni, realtà produttive), risulta importante – spiega una nota: per l’amministrazione conoscere a che titolo viene presentato il contributo, in modo da poter fornire maggiori elementi possibili a coloro che elaborano lo strumento. È possibile presentarli usando il modulo disponibile sul sito del comune, poi l’amministrazione valuterà le proposte pervenute e verificherà l’opportunità di un loro inserimento. "Il Piano Operativo Comunale è lo strumento che disegna la città di domani, attribuisce funzioni, definisce le caratteristiche delle abitazioni e degli spazi – spiega il sindaco Paolo Masetti – . Lo strumento precedente risale agli anni novanta. Si capisce bene quindi quanto sia importante che i cittadini contribuiscano con le loro proposte. Tutti siamo chiamati a dire la nostra sul futuro della città in cui viviamo: singoli cittadini, associazioni, tecnici, attività produttive. Possiamo diventare parte attiva di un processo di programmazione. Certamente è un impegno, un’assunzione di responsabilità. Contribuendo con le proprie idee ci assumiamo la responsabilità nei confronti delle generazioni future".