Idee ittiche: "Odio i vicini, mi trasferisco!" Chi se ne va per riprodursi e chi si sposta con le navi

Abbiamo intervistato la dottoressa Martina Barbaglia, biologa marina.

Cosa vuol dire che i pesci migrano?

"La migrazione ittica interessa sia i pesci d’acqua dolce che i pesci marini pelagici. La maggior parte delle specie ittiche compie migrazioni genetiche; il salmone e l’anguilla invece, compiono migrazioni trofiche".

Cosa sono le specie aliene del Mediterraneo?

"Le specie aliene, alloctone, sono introdotte volontariamente o involontariamente in zone diverse dal loro areale originario. Sono state immesse da vettori di introduzione, principalmente di origine antropica, come gli scafi e l’acqua di zavorra delle navi. La Caulerpa taxifolia, o alga killer, è una specie proveniente dai mari tropicali che ha trovato una temperatura mite e acque senza predatori e nel nostro mare è cresciuta ai danni della vegetazione marina locale, che è la Posidonia oceanica".

Migrano in gruppo o singolarmente?

"La migrazione dei pesci avviene tipicamente in gruppo, mentre il singolo pesce, nuotando in sincronia ed equidistante dagli altri, sfrutta le turbolenze create nel flusso d’acqua dai compagni che lo precedono: nuota in maniera più agevole con meno energie".