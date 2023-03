Idee e suggerimenti per i progetti Pnrr

Dopo i due incontri dello scorso mese di novembre, alla Biblioteca Leonardiana si è svolta un’assemblea aperta alla quale hanno partecipato il sindaco Giuseppe Torchia e l’assessore alle Attività produttive Paolo Frese per un confronto aperto sui progetti Pnrr. "Abbiamo voluto organizzare questo incontro per far capire che come Comune siamo molto attenti ai cittadini, alle loro esigenze e ai loro suggerimenti – hanno spiegato il sindaco Torchia e l’assessore Frese –. Non siamo ancora in fase di progettazione definitiva, per cui ogni contributo è ben accetto. Sia nel 2024 che nel 2025 ci saranno diversi cantieri che renderanno Vinci più attrattiva, dal punto di vista turistico e, speriamo, anche per gli investimenti da parte dei privati. Naturalmente ogni cantiere comporta qualche disagio, per cui spieghiamo nel dettaglio tutto ciò che sarà fatto". A Vinci le risorse per i progetti Pnrr ammontano a 10 milioni di euro. Il progetto principale è "Vinci Immaginari Futuri", finanziato con un importo di 3,4 milioni, che porterà alla realizzazione di un parcheggio in ingresso città, con circa 80 posti auto e circa 25 posti per bus turistici. Inoltre sarà creato un giardino pubblico e saranno create tre terrazze panoramiche.