"Idee e coraggio contro guerre e clima pazzo"

Il comparto della moda, come tutti quelli inseriti via export – che sul nostro territorio vale oltre tre miliardi di euro–, nel grande gioco della geopolitica deve fare i conti, in maniera continuativa, con ciò che accade in quella che un tempo si sarebbe chiamata sbrigativamente politica estera, anche se in ballo c’era, e c’è, molto di più: in termini di produzione di ricchezza e di posti di lavoro. Se le ‘strade’ del mercato sono messe in discussione, è chiaro che le possibilità delle esportazioni, una delle attività che rendono prospera la nostra Toscana, con un particolare riguardo al settore della moda, vengono messe in discussione. E allora, come sottolinea il presidente di Federmoda – il ‘pezzo’ dell’abbigliamento presidiato dalla Cna –, Marco Landi, "il lusso (che è il lievito delle nostre esportazioni, ndr) è in frenata dopo la cavalcata dell’anno scorso".

Una frenata propiziata, diciamo così, anche da eventi quali le guerre che stanno interessando da vicino l’Europa e quei conflitti, ancora a bassa intensità per fortuna, che stanno riguardandole nevralgiche rotte dei commerci internazionali, come quelle del canale di Suez, attraverso i quali il bistrattato Mediterraneo riacquisisce i suoi galloni in termini di mare importante per l’economia internazionale e può giocare un ruolo a tutto tondo. È facile capire che, saltando Suez e quindi circumnavigando l’Africa, si assiste anche alla crescita pesante dei noli marittimi, come sta già accadendo con un aumento dei problemi del commercio internazionale c entrato sull’Europa. Certo, poi gli imprenditori sanno che si devono fare i conti con la compatibilità a livello di prezzi, anche se per la clientela la richiesta è sempre quella del made in Italy, con prodotti realizzati a regola d’arte. Infatti, è solo la via della qualità quella che garantisce all’export toscano, della moda e non solo, di poter intercettare positivamente le richieste dei clienti.

Un quadro generale complesso, insomma, sul quale pesa l’incognita clima impazzito: le temperature elevate, infatti, hanno depresso le vendite nei mesi autunnali e dell’inizio inverno. Dall’altra, però, resta l’entusiasmo di molti operatori.

Bruno Berti