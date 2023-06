Iacopo Melio presenta il suo libro

Domani pomeriggio alle ore 17.30 presso La Vela Margherita Hack di Avane a Empoli si terrà la presentazione del libro “È facile parlare di disabilità (se sai davvero come farlo)”, l’ultimo lavoro di Iacopo Melio (nella foto durante un evento pubblico). Si tratta di un volume che illustra come raccontare e trattare il tema della disabilità in maniera neutra ponendosi l’obiettivo di tracciare una linea guida efficace verso un’inclusione davvero universale. Insieme all’autore interverranno in collegamento Fabrizio Acanfora, scrittore impegnato in un’intensa divulgazione scientifica riguardante la disabilità, con particolare riferimento allo spettro autistico e Flavia Monceri, professoressa associata di Filosofia politica all’Università del Molise. A moderare l’incontro, invece, sarà Silvia Pezzoli.

L’evento è stato realizzato grazie alla Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa (Evv), nata lo scorso anno con l’intento di mettere insieme e rafforzare le tante realtà presenti sul territorio, impegnate sui temi dell’inclusione, dell’accessibilità, della disabilità e in generale dei bisogni educativi speciali e delle fragilità sociali. Per chi non potrà partecipare, sarà possibile seguire la presentazione anche in diretta streaming su www.reteinclusione.itdiretta.