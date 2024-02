I valori della vita. Grandi riflessioni ma con il sorriso

CERTALDO

Con il teatro popolare toscano le risate sono assicurate. L’appuntamento è al Teatro comunale Regina Margherita di Marcialla domani alle 21.30 e domenica alle 17, con la compagnia L’Altro Teatro che presenterà “Finché s’ha denti in bocca un si sa i’ che ci tocca”. Si tratta di una commedia in due atti in vernacolo fiorentino scritta e diretta da Domenico Di Stefano. Questa nostra società, ci porta a pensare che le possibilità economiche nella vita, possano sistemare tutto. Forse dovremmo fermarci un attimo e pensare realmente a cosa è importante nella vita. A volte basta un attimo, una notizia, un evento, per capovolgere tutta la tua situazione. Quello che prima era lusso sfrenato, adesso è miseria assoluta. Umiliazioni e sopportazioni cominciano a fare parte della tua vita.

È lì che ritroviamo i veri valori e riorganizziamo la nostra vita. Forse più umile, meno sfarzosa, ma non per questo meno importante. Finché s’ha denti in bocca un si sa’ i che ci tocca. Questa divertente commedia, in vernacolo fiorentino, porta queste situazioni sul palco, trattandone le problematiche con ironia e simpatia, come soltanto i fiorentini sanno fare. Capovolgimenti di situazioni e colpi di scena divertiranno il pubblico di sala, ma nello stesso tempo lo porteranno a riflessioni forse un po’ accantonate.

La Compagnia L’Altro Teatro nasce nel 2005 ed è composta da circa 30 attori, tutti formatisi nei 3 anni di corso della Scuola di tecnica teatrale. Da allora si propone di produrre i propri spettacoli che mette in scena grazie alle sapienti regie di Silvio Manini, anche direttore della Scuola, e all’apporto organizzativo di tutti i

membri della compagnia stessa.

Per maggiori informazioni: Il Teatro comunale Regina Margherita è in Via Amelindo Mori 20, telefono e fax 055 8074348; www.teatromargherita.org; e-mail: [email protected].