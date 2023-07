I trent’anni del ’Teatrino’ "Cerchiamo personale"

FUCECCHIO

E’ un momento positivo, di crescita e di traguardi da festeggiare per il Nuovo Teatro Cinema Pacini di Fucecchio. "Nel 2023 - racconta il direttore artistico del Pacini dell’associazione Teatrino dei Fondi di San Miniato, Enrico Falaschi - celebriamo i primi 30 anni di attività: in ottobre è previsto un fine settimana di eventi dedicati a questa ricorrenza e ci stiamo già lavorando". Crescono gli appuntamenti e cresce allo stesso tempo la possibilità di offrire posti di lavoro, "un modo per formare giovani del territorio che con noi possono maturare esperienza". Personale che però si fa fatica a reperire. Sono diverse le posizioni aperte. Il Pacini cerca almeno tre nuove figure da inserire nell’organico. Le mansioni da ricoprire sono principalmente due: quella del barista (somministrazione semplice al caffè del teatro) e del proiezionistaaddetto alla biglietteria. Si tratterebbe di lavorare soprattutto il fine settimana e la sera dopo cena. "Le figure più difficili da trovare sono quelle tecniche legate allo spettacolo dal vivo - spiega Falaschi - Figure che diano la disponibilità a lavorare sia in sede nei nostri teatri di Fucecchio, San Miniato e Montalcino ma che possano seguire anche gli spettacoli in tournée. Serve flessibilità. Chi ha questa esperienza in curriculum spesso non vuole impegnarsi a lungo termine mentre a noi certe risorse servirebbero tutto l’anno, in modo continuativo". Chi è interessato può inviare il proprio curriculum a [email protected] No vouchers, no tirocini ma assunzione a tempo determinato, con busta paga vera, per intendersi. "I nuovi assunti entrerebbero in servizio da settembre in poi. La ricerca del personale è relativa all’implementazione dello staff e ad un ricambio dello stesso". Intanto proseguono gli appuntamenti con il teatro comico itinerante a San Miniato e con la rassegna estiva diffusa a Montalcino. Il cantiere in corso per la messa in sicurezza ed il restyling di parco Corsini però ha impedito lo svolgersi dell’arena estiva. Niente cinema all’aperto, dunque, quest’estate a Fucecchio. "E’ sempre una scommessa - conclude Falaschi - Non abbiamo rischiato, complice l’incognita sulla fine dei lavori. Se per gli spettacoli teatrali abbiamo registrato grande affluenza, grazie anche ai nomi importanti che siamo riusciti ad avere sul palco nell’edizione passata, più fatica si fa con il cinema".