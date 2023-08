I supermercati restano aperti La Cgil proclama lo sciopero: "Una scelta irrispettosa"

Coop, seguendo una politica che porta avanti da tempo, ha dichiarato che tutti i suoi punti vendita - compresi quelli del territorio - saranno chiusi a Ferragosto, ma è una mosca bianca nel panorama della media e grande distribuzione. Una scelta che manda su tutte le furie i sindacati e che anche quest’anno fa scatenare la polemica intorno alle liberalizzazioni nel mondo del commercio di cui si discute ormai da tempo.

Nell’Empolese Valdelsa, oggi, saranno aperti i punti vendita delle principali catene di discount e la Conad, che ha annunciato sui propri social il classico orario 8-20 per il negozio di via Tinto da Battifolle e di Pieve a Ripoli. "Ormai sappiamo che da tempo è così - commenta il segretario locale della Cgil, Gianluca Lacoppola – e non siamo sorpresi". I piccoli commercianti all’interno dei centri storici, invece, dovrebbero essere quasi tutti chiusi, specialmente laddove non ci sono grandi flussi turistici. Si tratta comunque di decisioni personali sulle quali, aggiunge il sindacato, è difficile avere un quadro. E però l’invito della Cgil, accompagnata in questa battaglia dalla Uil, è quella di incrociare le braccia o astenersi dal lavoro.

"La decisione di aprire i punti vendita, da parte di alcune aziende, per Ferragosto è irrispettosa verso lavoratori e lavoratrici. Filcams Cgil e Uiltucs Uil della Toscana - si legge in una nota congiunta – sono da sempre contrarie alle aperture dei negozi per le festività civili e religiose e alle domeniche. No a lavorare nelle feste, il commercio nelle festività non è indispensabile. I lavoratori e le lavoratrici devono trascorrere il Ferragosto con le loro famiglie". Una presa di posizione che va oltre il caso di specie, una polemica che torna puntuale ogni volta che arriva un giorno festivo. "Le liberalizzazioni sono sbagliate, non aiutano la crescita economica, creano dumping tra piccola e grande distribuzione, svendono le festività, svuotano i centri storici delle città a favore delle cittadelle del consumo, sviliscono la qualità del lavoro spezzettando la prestazione lavorativa e costringendo i dipendenti ad orari ben poco conciliabili con il riposo. Per questo – conclude la nota di Filcams Cgil e UilTucs – proclamiamo astensione e sciopero per tutta la giornata di Ferragosto. Sottolineando quanto molte sentenze hanno sancito: il lavoro nelle festività civili e religiose non è un obbligo ed il lavoratore può essere comandato senza il proprio consenso".

Tommaso Carmignani