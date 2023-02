"I servizi devono essere pubblici"

"Una serata per aver sconfitto l’idea che a Empoli si potesse costruire un mega impianto per il trattamento dei rifiuti indifferenziati, per aver rigenerato il senso di appartenenza ad una comunità e aver innescato un processo di democrazia partecipativa attraverso decine di assemblee culminate in un corteo con migliaia di persone". E’ in queste parole la ragione dell’iniziativa di sabato a Casa Intifada: una cena organizzata in collaborazione con i ragazzi di "Marcignana non si piega" e a seguire concerto con Dirty Bench. "Una serata anche per ribadire il no al progetto della Multiutility, servizi essenziali come quelli di acqua, energia e rifiuti devono essere pubblici – si legge in una nota –. La promessa che il 51% resti sotto il controllo pubblico non ci basta, il restante 49% sarà aperto al privato e non siamo così ingenui da pensare che il loro ingresso in una società quotata in borsa sia indirizzata alla salvaguardia dei beni comuni".