I ristori per l’alluvione. Sportello per i cittadini

Il Punto digitale facile di Fucecchio a supporto anche dei cittadini che devono richiedere i ristori dei danni per l’alluvione. In questi giorni, infatti, la Regione Toscana sta inviando ai cittadini che hanno regolarmente caricato la domanda relativa alla richiesta danni una mail contenente le indicazioni utili per ricevere l’erogazione dei primi contributi. Il Punto Digitale Facile, attivo all’Informagiovani mette pertanto a disposizione un servizio di supporto per tutti coloro che avessero difficoltà a comunicare con la Regione. Il servizio è disponibile soltanto su appuntamento da prenotare ai numeri 0571 23331 - 268408 oppure scrivendo alla mail puntodigitale

@comune.fucecchio.fi.it.

Relativamente alla procedura, la Regione Toscana ha previsto anche ulteriori rimborsi per auto, moto e altri beni mobili non rientranti nelle disposizioni nazionali del dipartimento nazionale di protezione civile e del governo e intende procedere all’erogazione di un contributo con risorse proprie.

Si tratta di un primo contributo che non esaurisce l’iter dei rimborsi.