I rifiuti scaldano il dibattito. Dagli impianti alle bollette. Posizioni nette e annunci: "Ecco le nostre proposte"

Come era prevedibile, oltre a quello della sicurezza il tema più sentito e controverso è stato quello legato alla gestione dei rifiuti e alla tutela dell’ambiente. Gassificatore, Multiutility e scandalo Keu hanno tenuto banco. Per Simone Campinoti "il costo della Tari è molto alto ed è chiaro che va rivisto. Cercherò soluzioni non guardando al passato, ma copiando le buone pratiche che ci sono in giro nel mondo. I cassonetti tecnologici sono meglio di auto e camion in giro per il territorio. Il gassificatore a Empoli era un impianto troppo grande. Il rifiuto zero è un sogno che ho anch’io, ma finché non si raggiunge, i rifiuti bisogna trattarli e portarli in giro ha costi altissimi e inquinanti. Se i cittadini non vogliono gli impianti non li faremo. Spenderemo di più e inquineremo di più".

Maria Grazia Maestrelli condivide la posizione di Campinoti "all’80 per cento. Vivo in centro dove la raccolta porta a porta non funziona e i rifiuti vengono abbandonati in giro. Il gassificatore? Mai". Alessio Mantellassi la raccolta porta a porta la difende: "Ci ha consentito di arrivare all’85% di differenziata e ridurre il conferimento in discarica. Dobbiamo lavorare tanto sull’abbandono dei rifiuti e mettere in atto una strategia di riduzione della plastica. Per questo costruiremo cinque nuovi fontanelli. Il gassificatore? È stato detto no e il mio no resta per il futuro". Leonardo Masi ha gioco facile nel ricordare l’affaire gassificatore e come la sollevazione popolare abbia convinto l’amministrazione che non era cosa costruirlo al Terrafino. "Il gassificatore era un bidone e i cittadini di Empoli hanno costretto l’amministrazione a prendere una decisione che lo cancellava. La Regione è partita male chiedendo come si sarebbero dovuti gestire i rifiuti alle aziende che li smaltiscono. Non va bene. Alia non risponde più ai cittadini, ma nemmeno alle amministrazioni comunali che ne sono proprietarie. Il porta a porta si può fare in modo positivo, ma non come avviene adesso". Andrea Poggianti rincara la dose: "Con la tariffa corrispettiva c’è stato un aumento del 30% della Tari. Dobbiamo ridurre i costi di servizio. La tariffa corrispettiva si diminuisce introducendo isole ecologiche interrate come a Grosseto e faremo questo. Il gassificatore? Pericoloso. Su questo tema il centrodestra è spaccato, ma con noi non avrete mai un gassificatore". E riguardo alla Multiutility e alla quotazione in borsa? "Alla Multiutility diciamo sì: è un’aggregazione e serve a rendere forte la nostra rete di servizi nel panorama nazionale. Quotazione in borsa no, non si vendono i servizi pubblici". Per Masi, il ’no’ è doppio: "Abbiamo certificato 4.000 firme contro la quotazione in borsa dei servizi pubblici essenziali e la Multiutility non ci garantisce che quei servizi rimarranno pubblici, quindi per noi è no".

A Mantellassi tocca il compito di riportare il discorso nell’ambito attuale: "Chiunque sarà sindaco sa che si troverà la Multiutility già fatta. Il suo compito è fornire la qualità dei servizi ai cittadini". Segue contestazione con urla da stadio. Per Maestrelli la scelta è semplice: no a tutto ciò che allontana la proprietà pubblica dei servizi essenziali, mentre Campinoti ribatte che: "Le aggregazioni portano buoni risultati di solito, ma questa è una aggregazione fatta male. I profitti, inoltre, non devono essere uno ’stipendificio’ ma vanno restituiti ai cittadini diminuendo le tariffe".

Il tema della gestione dei rifiuti non può non concludersi con un riferimento allo scandalo del Keu. I controlli sono sufficienti? Che fare per la bonifica? Campinoti non ha dubbi: "Comunque vada, ne usciremo perdenti, perché è il territorio a pagare il prezzo degli errori fatti. Da sindaco controllerò cosa è stato fatto e cosa si fa in modo trasparente". E anche per lui scatta l’applauso del pubblico, che l’imprenditore commenta ridendo: "Allora qualcuno che mi sostiene ce l’ho anch’io!".

Maestrelli, dal canto suo, condivide le posizioni di Campinoti e si augura che "la giustizia non abbia tempi lunghi e spero venga rimosso tutto al più presto". Mantellassi prova a stemperare gli animi: "Vivo vicino alle zone del Keu e lavoreremo per fare chiarezza e operare una completa bonifica. Se le ditte non pagano, chiederemo alla Regione Toscana di pagare per la bonifica e rivalersi sulle aziende responsabili. Collaboreremo in modo trasparente con Acque e Arpat. Siamo parte civile come Comune per far pagare chi ha sbagliato". Di nuovo Masi puntualizza: "Con 8.000 tonnellate di rifiuti tossici a Empoli non si possono aspettare i tempi della giustizia per la bonifica. C’è la salute pubblica a rischio. La Regione faccia la bonifica e poi si rivalga sui condannati quando ci saranno". Anche Poggianti coglie l’occasione per tirare una stoccata al governo Pd: "Sentire parlare il Pd di trasparenza è imbarazzante, a Empoli è ridicolo. Mantellassi si vantava di 300 metri di acquedotto fatto in Piangrande e tutta la zona ovest della città non è allacciata alla fogna. La bonifica nell’area del Keu deve essere immediata e serve a evitare una filtrazione nelle acque di Brusciana e Fontanella. La spesa per questa bonifica la devono pagare quelli che hanno avvelenato il terreno".

Francesca Cavini