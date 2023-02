I radioamatori "Un’impresa unica Realizzato un sogno"

EMPOLI

Sei mesi di lavoro, tempo dedicato alle prove, ai test e tanti sacrifici. Anche economici. Sono 14 i radioamatori empolesi che hanno gestito la parte operativa, sfogando in un grande applauso finale tutta la tensione accumulata in vista del collegamento con lo spazio. L’istallazione di una speciale antenna motorizzata sul tetto dell’Istituto è stata solo una delle operazioni condotte. "Il resto è stato un test - racconta ancora commosso Stefano Giannotti di Ari Empoli –

Quello che facciamo è sempre una sperimentazione. E che soddisfazione chiudere il collegamento con i saluti dell’astronauta: audio perfetto, anche se gli imprevisti non sono mancati. Tutto quello che poteva andare storto è andato storto con un cavo sostituito 5 minuti prima del collegamento. Il successo? Dimostrare che di un hobby desueto come il nostro c’è bisogno. In caso di necessità ed emergenza le onde radio non si fermano mai, i cellulari sì. Siamo andati ad una velocità di 27mila chilometri orari, non è uno scherzo. Un sogno vedere cosa siamo riusciti a fare".

Y.C.