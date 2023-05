I pusher cercano strade diverse "Servono altre strategie d’azione"

A seguito di un’altra aggressione da parte di pusher – vittima, stavolta, un anziano cittadino raggiunto da un lancio di oggetti contundenti contro la propria auto – il sindaco Alessio Spinelli, ha scritto al prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino. "Ho voluto ringraziare il prefetto – dice Spinelli - per il lavoro che sta portando avanti con eccellenti risultati sul nostro territorio. È evidente che c’è stato un netto cambio di marcia, con controlli sempre più fitti, auto fermate, consumatori segnalati e bivacchi smantellati. Ma non bisogna abbassare la guardia perché gli spacciatori si stanno riposizionando cercando nuove strade e nuove zone per incontrare i loro clienti". "È necessario fare il punto della situazione e mettere in campo ulteriori strategie. Per questo motivo ho avuto anche un colloquio con il generale di brigata Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei Carabinieri di Firenze – ha aggiunge il sindaco, che coordina le azioni di indagine sul fenomeno dello spaccio nelle Cerbaie".

"Le azioni amministrative dei Comuni e – ha spiegato Spinelli – non sono iniziative sporadiche, ma sono azioni concordate con le prefetture e con le forze dell’ordine. Anche quando facciamo ordinanze utili al contrasto allo spaccio e al controllo del territorio non ci muoviamo in autonomia ma all’interno di un’azione coordinata". "Ai residenti dico che su questa battaglia siamo impegnati con grande forza tutti i giorni - conclude il sindaco -. Non sempre ciò che viene fatto può essere comunicato pubblicamente e quindi magari si rischia di dare l’impressione che ci siano dei momenti nei quali l’azione è meno incisiva ma in realtà non è così". Intanto è scattato ieri pomeriggio un nuovo blitz nel bosco della droga da parte delle polizie municipali dei 6 comuni interessati (Altopascio, Castelfranco, Fucecchio, e Santa Croce).

Carlo Baroni