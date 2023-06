I problemi della manutenzione "Inamissibile che le rive dell’Arno siano ancora da sistemare"

Fioriere in stato d’abbandono, siepi non tagliate e buche non ’riempite’. Piante secche e sentieri non percorribili. Manutenzione del verde pubblico, questa sconosciuta. E’ la fotografia scattata a Capraia e Limite dall’opposizione che, a distanza di poche settimane dall’ultima segnalazione, torna all’attacco lamentando ancora situazioni che, a loro dire, sono di di incuria e di degrado. Erba alta e caditoie intasate, a chi tocca la pulizia? Una lettera di protesta era stata inviata il mese scorso anche da alcuni residenti del borgo alto di Capraia: esasperati e preoccupati dalle forti piogge di maggio, richiedevano un intervento di pulizia urgente almeno su tombini e caditoie. Punta il dito contro il Consorzio di Bonifica, Diego Crocetti: nonostante le ripetute segnalazioni, il coordinatore di Forza Italia Capraia e Limite torna ad affrontare la questione ambientale.

"La gestione del verde pubblico è divenuta insostenibile - sbotta Crocetti - In risposta alle sollecitazioni da me segnalate, sono giunte sino ad ora giustificazioni per nulla convincenti. Nessuna giustificazione è ammissibile circa l’inerzia del Consorzio di Bonifica del Basso Valdarno. Non risulta infatti a tutt’oggi alcun intervento di pulizia dell’alveo e delle sponde del fiume Arno. La situazione nel tempo è andata progressivamente peggiorando". Per verificarlo basterebbero due passi lungo via Montagni, spiega Crocetti. "Che la manutenzione scarseggi, lo si vede da una verifica dello stato dei luoghi in via Montagni proseguendo verso Sovigliana - dice il coordinatore di Forza Italia - Ma anche in via Allende a Capraia Fiorentina, al confine comunale con Montelupo Fiorentino. Viene da chiedersi se esista una iniziativa, una gara d’appalto per esempio, per la manutenzione del verde pubblico. Esiste un soggetto, una cooperativa preposta a questo compito?". Se lo chiede Crocetti, aspettando una risposta dall’amministrazione comunale. "E’ lecito sapere se siano percorribili altre strade, altre soluzioni per risolvere la questione. E chi avrebbe dovuto occuparsi della disinfestazione, lo ha fatto? A queste osservazioni l’amministrazione può anche astenersi dal rispondere. Quello che però conta sono i comportamenti effettivi ed i risultati. Che con il mese di luglio alle porte sono ancora lontani dall’essere praticati".