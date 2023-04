I primi venti anni di don Lorenzo Milani La vocazione e le scelte

CAPRAIA E LIMITE

Evento letterario domani alle 17 alla Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina. Nel contesto della mostra "Ipotesi di futuro 2023", dedicata alle opere dei ragazzi del Liceo artistico il Virgilio di Empoli e visitabile fino a domenica, verrà infatti presentato il libro "Lorenzo Milani. Gli anni del privilegio" del giornalista Fabrizio Borghini. Don Lorenzo Milani è certamente una delle figure più conosciute nel campo dell’impegno religioso e sociale, ma poco si sa della sua vita prima della vocazione.

Periodo che viene invece ricostruito in questo libro grazie ad una serie di interviste quasi completamente inedite che restituiscono al lettore i primi venti anni di vita di Lorenzo Milani. Anni, che come sottolinea l’autore ci permettono di capirne le successive scelte, soprattutto quella di abbandonare la propria classe di origine, Milani è infatti nato e cresciuto con una famiglia dell’alta borghesia fiorentina, per dedicarsi totalmente ai più deboli. Vivendo quegli anni con disagio e inquietudine decide di entrare in sacerdozio a Montespertoli, dove farà il primo tentativo di creare una scuola popolare prima dell’istituzione della famosa scuola di Barbiana.