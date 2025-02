I più piccoli alla scoperta dei musei

Quattro appuntamenti in altrettanti musei cittadini, dedicati ai piccoli da uno a tre anni di età. Torna con questa formula "Un Museo Piccolo Piccolo", rassegna ideata da Empoli Musei per le famiglie. Si comincia il 15 febbraio, con la possibilità di partecipare a laboratori, giochi, esperienze e osservazioni, attività per favorire l’approccio dei bambini alle collezioni museali e all’ambiente stesso del museo, accompagnati dai genitori e guidati dalle educatrici. Quattro le date proposte, sempre il sabato mattina alle 10.30, per altrettanti musei.

A inaugurare la rassegna sabato prossimo è il Museo del Vetro con il laboratorio "Luce e Magia". Come attraversa gli oggetti la luce, creando effetti straordinari? I partecipanti lo scopriranno utilizzando una scatola ‘magica’ e ottenendo strabilianti giochi di texture e ombre. Avanti il 15 marzo con un "Safari al Museo... della Collegiata". I bambini esploreranno le sale osservando da vicino le diverse specie animali raffigurate nelle opere esposte. Dopo l’esplorazione, il divertimento continua con un’attività creativa che stimolerà il tatto e la fantasia.

Al Museo civico di Paleontologia, il 12 aprile, i baby visitatori metteranno alla prova le proprie capacità di esploratori andando alla ricerca delle tracce del passato con il laboratorio "Le molteplici forme dei fossili". Ultimo appuntamento il 10 maggio a Casa Pontormo con l’esperienza "Toc, Toc! A casa di Jacopo", un viaggio creativo alla scoperta della casa dei sogni che unirà arte, progettazione e gioco.

Ogni attività (al costo di 15 euro) prevede un numero massimo di 10 bambini. Prenotazione obbligatoria allo 0571 757067 o via mail a [email protected] e possibilità di acquistare un carnet di tre incontri a tariffa scontata.