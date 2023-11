I pirati sono i protagonisti della ’prima’

CASTELFIORENTINO

Chi non ha mai sognato di essere un pirata? Chi non è mai rimasto affascinato da quel senso di libertà e spregiudicatezza da sempre associato al mondo dei gentiluomini di ventura? A soddisfare tali sogni ci proverà venerdì prossimo alle 21 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino lo spettacolo “Sulla rotta dell’isola del tesoro“ (adatto a bambini dagli 8 anni in su). La pirateria, già presente ai tempi dei Fenici, dell’Impero Romano è un fenomeno vivo ancora oggi, ma il periodo storico che viene affrontato in questo racconto è quello della cosiddetta età d’oro della pirateria.

A cavallo tra il XVII° e il XVIII° secolo, il nuovo mondo, divenne teatro di numerosi conflitti militari, politici ed economici tra le super potenze del periodo. Francia, Spagna e Inghilterra si contendevano terre, ricchezze e soprattutto il predominio dei mari. In questo lontano mondo, dove ancora tutte le bandierine non erano state posizionate, un gruppo eterogeneo di furfanti, avidi, poeti e sognatori decise di fondare una propria Repubblica a Nassau, nell’isola di New Providence nei Caraibi. La regia è di Renzo Boldrini e Simone Martini, la drammaturgia di Simone Martini. Si tratta del primo appuntamento della rassegna “Stasera pago io!“, che propone una nuova formula di invito al teatro per i ragazzi che diventano non solo fruitori degli spettacoli ma anche facilitatori culturali per gli adulti.