I piccoli del Saharawi Ecco il loro grido di pace

Al benvenuto istituzionale hanno risposto in coro, gridando "grazie" in italiano, una lingua con la quale pian piano stanno iniziando a familiarizzare. Hanno 8 anni e sorridono all’idea di sedere tra i banchi della sala consiliare del palazzo comunale di Empoli. Mariam, Amed, Salam, Fatima e Aisha e altri piccoli compagni di viaggio alzano la mano, vogliono raccontare le esperienze insolite vissute in questi giorni a Empoli. Come la gita al mare. "Ci piace tanto il pranzo a sacco a Tirrenia. Ci divertiamo in piscina e al parco giochi, da noi non ce ne sono". Protagonisti di questo momento di incontro, scambio culturale e di dialogo fra comunità lontane geograficamente, ma accomunate da valori importanti come quello della pace, sono i piccoli ambasciatori Saharawi. Di nuovo in città grazie a un progetto promosso dalle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, la delegazione Saharawi è stata ricevuta dall’assessore all’accoglienza e all’integrazione del Comune, Valentina Torrini, e da Eleonora Gallerini, presidente delle Pubbliche Assistenze. "Siamo molto felici di tornare ad abbracciarvi dopo che la pandemia lo ha impedito per anni - ha sottolineato l’assessore Torrini rivolgendosi ai piccoli ambasciatori di pace - La vostra presenza nella nostra città è ancora più preziosa che in passato. Con la guerra in Europa, infatti, è oggi ancora più importante ricordare la lotta pacifica del popolo Saharawi per l’autodeterminazione, che ci auguriamo possa veder riconosciuta molto presto. Ci uniamo alla vostra battaglia pacifica". I 13 bambini, arrivati il 3 luglio scorso e già ospiti dei Comuni di Fucecchio e Certaldo, resteranno a Empoli fino al 10 agosto per ripartire il 20 dopo aver visitato anche Castelfiorentino. "Non è solo una vacanza. I piccoli portano la storia del loro popolo a conoscenza dell’Italia - ha spiegato Gallerini - Il soggiorno è inoltre un’occasione per effettuare vari controlli sanitari". "Ho cinque fratelli - racconta Mariam ricordando la famiglia alla quale, presto, si ricongiungerà - Mi piace aiutare la mamma a cucinare, e trascorrere del tempo con le mie caprette". "Andiamo matti per pizza, pasta e gelato" aggiungono gli altri piccoli, tutti d’accordo. Meritato svago per i bambini, costretti a vivere nei 6 campi profughi al confine del Sahara Occidentale. Sono figli di profughi della Repubblica Autonoma Saharawi Democratica, popolo apolide che vive in condizioni disagiate nei territori occupati dal Regno del Marocco e in campi del deserto algerino. Nel 2015 hanno ricevuto dal sindaco Barnini la cittadinanza onoraria simbolica. E qui si sentono in famiglia.

Ylenia Cecchetti