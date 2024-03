I nuovi nati si festeggiano piantando alberi: sabato l’appuntamento

Un nuovo bambino nella comunità, nato o adottato, un nuovo albero nel verde pubblico di Montespertoli. Equazione che nella ‘capitale’ del Chianti è stata decisa qualche tempo fa e che si rinnova quest’anno, con riferimento ai nati (oppure, appunto, adottati) nel 2022. Di modo da avere dati consolidati.

Il Comune ha pertanto organizzato per sabato prossimo, 16 marzo, l’iniziativa ’Il Giardino della Nuova Vita’ per creare nuovi spazi verdi nel territorio per festeggiare i nuovi nati. "Con l’obiettivo di festeggiare la gioia della nascita e promuovere la connessione con la natura, l’amministrazione comunale invita tutti i genitori con figli nati o adottati nel 2022 a partecipare alla messa a dimora di nuove piante che si terrà alle 10, presso il giardino adiacente al Circolo Arci I’Poggio di Ortimino", ha annunciato l’assessore alla famiglia e alle politiche sociali, Daniela Di Lorenzo.

"Il giardino accanto al Circolo di Ortimino - ha aggiunto - è una zona perfetta per la messa a dimora di nuove piante e offre un ambiente accogliente e sereno per trascorrere una mattina speciale insieme alle famiglie della nostra comunità. Vi invitiamo numerosi a partecipare, questo gesto simbolico mira a unire i valori dell’infanzia al rispetto per la natura, trasformandolo in un evento ricco di significato". L’iniziativa è aperta sia ai genitori che ai bambini, portando a creare un momento di condivisione tra le famiglie di tutto il territorio. Durante la mattina, saranno messi a dimora alberi di quercia, lecci e altri arbusti, simboli di crescita, forza e connessione con l’ambiente circostante. Nel recente passato, a Montespertoli, altre iniziative analoghe hanno riguardato gli alunni delle scuole, con alberi piantati in giardini pubblici come ad esempio piazza del Popolo. E ci sono spazi a verde, sempre pubblici, dedicati anche al ricordo di chi non c’è più. E che se n’è andato prematuramente.

A.C.