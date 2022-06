I nuovi casi sul territorio sono trenta Sette giorni fa erano appena sedici

Contagi più che raddoppiati in una settimana, numeri contenuti ma solo perché alla domenica viene processato un numero inferiore di tamponi. Sono 30 le nuove positività nel territorio degli undici comuni, praticamente il doppio delle 16 fatte registrare lunedì scorso. Questo il dato relativo ai singoli comuni del territorio: Castelfiorentino 3; Capraia e Limite 1; Cerreto Guidi 1; Certaldo 2; Empoli 11; Fucecchio 5; Gambassi Terme 1; Montelupo 1; Montaione 1; Montespertoli 2; Vinci 2.

In Toscana sono invece 1.196.650 i casi di positività al Coronavirus, 995 in più rispetto a ieri (292 confermati con tampone molecolare e 703 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1 per cento in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1 per cento e raggiungono quota 1.144.079 (95,6 per cento dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 833 tamponi molecolari e 3.154 tamponi antigenici rapidi, di questi il 25 per cento è risultato positivo.

Sono invece 1.397 i soggetti testati ieri (con tampone antigenico eo molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 71,2 per cento è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 42.410, -0,2 per cento rispetto a ieri. I ricoverati sono 361 (12 in più rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (2 in più). Purtroppo, oggi si registrano 10 nuovi decessi: 2 uomini e 8 donne. L’età media dei 995 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa (12% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 36% tra 40 e 59 anni, 19% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più).