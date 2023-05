I numeri premiano il Dem Festival "Non solo iniziative ma anche idee"

EMPOLI

Contenuti e idee, ma anche tanti simpatizzanti e persone comuni. Numeri alla mano, l’ultima edizione del Dem festival ha messo insieme diciotto eventi, sessantadue ospiti, sei laboratori, coinvolto undici associazioni del territorio presenti nell’Agorà del Pd e ancora ha proposto una rassegna di corti di animazione per bambine e bambini, senza trascurare i momenti di ‘semplice’ convivialità.

"Il Dem Festival – dice il segretario del Pd di Empoli, Lorenzo Cei – è diventato una manifestazione in cui i cittadini empolesi e toscani si riconoscono e non posso che essere felice che l’idea immaginata quattro anni fa si sia trasformata in una realtà condivisa e partecipata: grazie di cuore davvero a tutti e tutte per averci dato ancora una volta fiducia e voglia di prendere parte a questo progetto comune".

Ai dati si aggiunge la presenza di oltre cento volontari del Pd empolese, una soddisfazione condivisa anche da Vittoria Alfaroli, segretaria dei Giovani Democratici: "Un luogo per il dialogo, per il dibattito politico e culturale, per il gusto dello stare insieme e della convivialità: questo è il Dem Festival – sottolinea – Con la quarta edizione, ci siamo avvicinati sempre di più ai nostri propositi: progettare uno spazio comunitario per tante generazioni diverse, riuscendo a parlare a tutti coloro che anche soltanto per curiosità scelgono di fare tappa al Palazzo delle Esposizioni che ci ospita. Siamo molto contenti, per esempio, di aver coinvolto gli studenti empolesi, numerosissimi ad alcune delle nostre iniziative".