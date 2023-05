I ’mostrini’ quotidiani Il libro di Vieri Pellegrini insegna a scacciarli

EMPOLI

Vieri Pellegrini è l’ospite di questo pomeriggio alle ore 16 della libreria NessunDove di Empoli, dove oltre a presentare il suo libro “Mostrini di tutti i giorni” (illustrazioni di Marco Monelli), condurrà anche un laboratorio per i più piccoli. L’evento è gratuito e aperto a tutti, età consigliata 3-8 anni. Perché a volte si ha il singhiozzo? Come mai le orecchie si tappano? Perché bisogna lavarsi i denti? Intorno a noi, ogni giorno, vivono dei “mostrini“, buffe creature che causano piccole difficoltà come le scarpe slacciate, la paura del buio o i nodi nei capelli.

Ma come fare a riconoscerli e, soprattutto, a scacciarli? Fra le pagine di questo libro conosceremo i “mostrini“ di tutti i giorni e scopriremo come allontanarli gentilmente dalle nostre attività quotidiane. Questo libro si propone di raccontare ai bambini, in modo divertente e tramite testi in rima, i piccoli problemi di ogni giorno, il modo per risolverli e imparare a essere indipendenti con piccole grandi azioni quotidiane. Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 351 7738928 o scrivere una e-mail all’indirizzo di posta elettronica:

[email protected]