I meriti delle donne in campo scientifico

Sophie Germain, eminente matematica e fisica francese vissuta a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo, fu costretta a fingersi un uomo. Si faceva chiamare Antoine-August Le Blanc, per poter risultare iscritta alla prestigiosa École polytechnique. I suoi studi risultarono determinanti in campo matematico e fisico, tanto da contribuire alla costruzione del monumento simbolo di Parigi, la Tour Eiffel. Nonostante ciò, il suo nome non apparve nell’elenco degli scienziati dell’epoca. Di questa, e di altre ingiustizie del binomio "donne-scienza", si è parlato nel corso della rassegna in rosa organizzata al Mmab di Montelupo Fiorentino. Il ciclo di incontri per riflettere sulle difficoltà delle donne di essere riconosciute per i propri meriti in campo scientifico, si concluderà giovedì 27 aprile con Paola Govoni, professoressa associata di Storia della scienza all’Università di Bologna. Dalle 17.30 ingresso libero.