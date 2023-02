I matrimoni rivivono in una mostra

Il territorio e la tradizione dei matrimoni. Uno spaccato di storia e di vita da conservare. E valorizzare. E’questa in sintesi l’idea da cui muove l’amministrazione comunale di Cerreto Guidi che sta lavorando a un interessante progetto sulla storia dei matrimoni di cerretesi fino al 1980. Il progetto si avvale della collaborazione del Centro di Documentazione Tradizioni Popolari Empolese- Valdelsa che ha sede proprio a Cerreto Guidi. L’obiettivo del progetto è la conservazione delle tradizioni che passa anche dai matrimoni e dalle foto che li raccontano. Si tratta di un materiale che permette di dare una lettura interessante degli usi e dei costumi e di come si siano modificati nel tempo. Il progetto che consiste nell’allestimento di una mostra e nella contestuale realizzazione di un libro per il prossimo mese di dicembre, prevede il coinvolgimento e la collaborazione della comunità. Da qui l’appello ai cittadini.

Chi fosse interessato a contribuire deve portare cinque foto relative a un matrimonio celebrato fino al 1980. Le immagini vanno consegnate ad alcuni studi fotografici e in particolare al Foto Studio Boschi di Cerreto Guidi, a Rosa Iannello Fotografa di Cerreto Guidi, allo Studio Fotografico Le Foto di Giovanni Rastrelli di Stabbia e a Fotovideoelite di Bassa.

Le foto saranno gratuitamente scansionate e stampate prima di essere messe a disposizione del Comune e del Centro di Documentazione. I cittadini interessati dovranno consegnare le foto agli studi indicati entro e non oltre il 31 maggio. "Da tempo volevamo aumentare lo studio della nostra storia locale e delle nostre tradizioni anche con uno spaccato di costumi legato ai matrimoni. Raccogliendo le informazioni e le foto siamo convinti – spiega il sindaco Simona Rossetti – che arriverà un prezioso materiale dei matrimoni di tantissimi cerretesi, fornendo uno spaccato importante della storia della prima parte del Novecento e magari anche più lontana".