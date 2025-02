I libri invadono il parco. La pausa al Mariambini è all’insegna della lettura

Fermarsi al parco, scegliere un libro tra quelli disponibili nella casetta in legno e sedersi su una delle panchine gustandosi pagina dopo pagina, la storia. Da oggi sarà possibile grazie al progetto ‘sosta culturale’ inaugurato al parco Mariambini: due nuove panchine e due ‘free libraries’ ad impreziosire l’offerta dedicata al tempo libero in città. Le regole? Porta, prendi, leggi e lo rimetti al suo posto il titolo che hai scelto. Lo si può fare comodamente al parco empolese. Un passo in più nell’ottica di restituire decoro e sicurezza ad un’area verde fragile e in fase di riqualificazione. Dopo l’abbattimento del muro, il Mariambini diventa più aperto, più visibile e più vivibile. Il taglio del nastro ieri si è tenuto ieri con i piccoli consiglieri del Consiglio delle bambine e dei bambini.

Le casette artigianali che ospitano i libri donati dalla biblioteca comunale Renato Fucini sono state acquistate nell’ambito di "Germogli", in modo che il festival annuale promosso dall’amministrazione comunale lasci il segno. Quest’anno è stato pensato a un arredo in un parco urbano e alle due piccole biblioteche di legno, richiamando il significato dell’articolo 17 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza adottata nel 1989, a cui si è ispirata l’edizione 2024 del festival, che riconosce "il diritto dei bambini e degli adolescenti a una chiara, corretta e completa informazione per garantire e promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale".

Il nuovo spazio culturale all’aperto sarà a disposizione di tutta la comunità, in una ‘Città che legge’, diventata ‘Leggenda’ e sbocciata, appunto, in ‘Germogli’, a misura di bambini e ragazzi, dove si continua ad investire in cultura, lettura e diritti.

"Abbiamo istallato due panchine colorate, una gialla e una rossa, abbinate a due casette contenenti libri di vario genere, per adulti e piccoli, che ognuno di noi può prendere, portare, oppure leggere seduti in tranquillità, insieme ai nostri figli o nipoti, nel bel mezzo del parco – ha affermato l’assessora alla Scuola Maria Grazia Pasqualetti -. Piccoli momenti di vita quotidiana da vivere in famiglia. Una ulteriore riqualificazione di questo luogo". "La lettura aiuta a crescere - ha voluto sottolineare il sindaco Alessio Mantellassi - e in questo caso fa crescere anche i luoghi in cui si legge. L’amministrazione ha investito fin da subito per migliorare lo stato del parco Mariambini con l’abbattimento del muro, nuova illuminazione e una rete multifunzione per giocare nel verde. Ora serve popolare questi spazi e stiamo programmando eventi per la bella stagione". Intanto, questa ‘sosta culturale’ con scambio di libri riempie uno dei polmoni verdi della città.