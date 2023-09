"I lavori al ponte a Capraia e Limite? Niente piano esecutivo"

Non si placa la polemica sulle condizioni del ponte sull’Arno che unisce Capraia a Montelupo. Dopo l’intervento dei giorni scorsi, il coordinatore locale di Forza Italia Diego Crocetti e Giuseppe Romano, capogruppo Forza Italia all’Unione dei comuni, tornano sul tema attaccando le amministrazioni del comune remiero e di Montelupo Fiorentino. "Perché invece di fare un’assemblea pubblica, dove i timori dei cittadini vengono fugati, si è preferito affidarsi a comunicati stampa?" scrivono in una nota. "Non vogliamo fare a scarica barile – ha risposto il sindaco di Capraia e Limite, Alessandro Giunti (nella foto) ma il progetto della Città Metropolitana non è concluso, non c’è il progetto esecutivo ed è quello che ci dà i tempi e i modi dell’intervento che verrà fatto sul ponte. E sono quelle le risposte che vogliono i cittadini. Una volta che le avremo, faremo il nostro piano di intervento. I lavori non sono, comunque, imminenti e tutti saranno avvertiti in anticipo di quanto accadrà al riguardo".

Fra le varie richieste di spiegazioni, Crocetti e Romano indagano anche l’esistenza o meno di un piano di viabilità alternativa e perché si siano destinate risorse per la passerella fra Limite e la Tinaia invece di usarle per farne una fra Capraia e Montelupo, giudicata più strategica per gli spostamenti fra i due comuni. "Per quanto riguarda un piano di viabilità alternativa – precisa Giunti – stiamo pensando a un eventuale piano congiunto, ma ancora è prematuro parlarne perché, ripeto, non si sa quando verranno fatti i lavori al ponte e quanto dureranno. Senza il progetto esecutivo è difficile fare previsioni precise. Se i lavori partissero dopo che l’altro ponte sarà finito, ad esempio, che senso avrebbe un piano che preveda l’uso di navette fra Capraia e la stazione di Empoli?". Riguardo alla passerella, Giunti precisa che la struttura "si inserisce in un progetto di riqualificazione di Empoli chiamato ’Arno vita nova’ e di cui la passerella che collega la Tinaia con Limite è solo una parte. Il comune di Empoli ci ha fatto la proposta e noi l’abbiamo accettata, anche perché i costi sono a carico della Regione e il cofinanziamento comunale è per una cifra sostenibile".