I lavoratori sfidano la pioggia. In piazza per chiedere sicurezza: "Basta subappalti e precarietà"

La forte pioggia non ha fermato il corteo e il presidio del Primo maggio a Empoli. Il fulcro delle attività è stato il palco di piazza della Vittoria, dove il corteo si è fermato intorno alle 11 per assistere ai comizi dei rappresentanti sindacali. "Oggi siamo in piazza con un unico obiettivo che è quello di promuovere, attraverso un grande patto sociale, una vera integrazione politica, sociale ed economica, con al centro un’Europa solidale che metta, a sua volta, al centro soprattutto il capitale umano, il lavoro, la dignità del lavoro", ha sottolineato Rossano Rossi, segretario toscano della Cgil. Quella di quest’anno è però stata una festa solo a metà.

Una delle parole che più forte ha riecheggiato dalla piazza è stata "sicurezza": è quella richiesta a gran voce dai lavoratori stessi, dai loro familiari, dai manifestanti. La stessa sicurezza che, troppo spesso è mancata. Il Primo maggio 2024 arriva a poche settimane dalla strage di via dei Mariti a Firenze e a quella della centrale idroelettrica di Suviana, formalmente in Emilia Romagna ma a poche centinaia di metri dal nostro confine regionale. In questi, come in altri casi, a finire sotto accusa è il sistema dei sub-appalti, che la Cgil propone di eliminare tramite referendum.

"Ho lavorato in fabbrica – sottolinea il segretario Rossi – e uno dei momenti più importanti tra colleghi era il passaggio di consegne, tra un turno e l’altro. Fra colleghi ci si diceva come i macchinari stavano funzionando quel giorno, se c’erano avarie o particolarità a cui prestare attenzione. Adesso questo spesso non accade. Al cantiere Esselunga lavorano persone con le più svariate qualifiche che parlavano lingue diverse. In tutto, a causa del sistema di appalti a cascata, c’erano qualcosa come 32 aziende. Ma come è possibile garantire le dotazioni minime di sicurezza con un tale caos? Per questo vogliamo indire un referendum per dire basta a questa concezione del lavoro che non permette di operare in sicurezza".

C’è poi la questione dei salari e della precarietà che, secondo i sindacati, camminano a braccetto con la mancanza di sicurezza. "L’unione tra salari tra i più bassi d’Europa e la precarietà diventa il terreno ideale per gli incidenti sul posto del lavoro. La nostra battaglia deve essere più forte che mai perché quanto stiamo vedendo in Italia ci riporta ad anni bui della nostra storia".

All’appuntamento in piazza era presente anche Susanna Camusso, senatrice del Partito Democratico e segretaria nazionale della Cgil fino al 2019. "Il governo si sta dando fare? Anche il marketing è un lavoro – ironizza –. Gli annunci fatti dalla Meloni rientrano soprattutto nella propaganda, non tanto nell’affrontare il problema. L’annuncio del bonus per i lavoratori ne è la prova: 100 euro in busta paga a una ristrettissima fascia di lavoratori che hanno almeno un figlio. A me sembra più un bonus per chi fa figli che un sistema per aiutare i lavoratori. Un premio alla natalità che ci riporta in periodi estremamente tristi e bui per la storia del nostro paese".

Francesco Storai