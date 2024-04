I ladri svaligiano il centro di padel . Danni e bottino da cinquemila euro

Il bottino complessivo ammonterebbe a circa 5000 euro, fra contanti presenti in cassa in quel frangente e valore degli oggetti che mancano all’appello. All’atto predatorio in sè bisogna tuttavia aggiungere l’impegno economico che la società dovrà sostenere per sostituire i vetri infranti, per danni che non sono stati ancora quantificati con esattezza ma che secondo le prime stime ammontano a qualche altro migliaio di euro. Sono gli effetti del raid del quale è stato vittima nelle scorse ore il Tennis & Padel Vinci, con la dirigenza che ha provveduto a denunciare l’accaduto ai carabinieri.

Stando a una prima ricostruzione, i fatti si sarebbero concretizzati fra le 23:30 di mercoledì scorso e le prime ore di giovedì, quando la struttura era chiusa e gli ultimi giocatori se n’erano ormai andati. Ignoti si sarebbero introdotti all’interno della club house dopo averne sfondato una finestra, prelevando il registratore di cassa, un Ipad e persino il Pos utilizzato per le transazioni elettroniche. I ladri hanno portato via anche dieci racchette da padel, che si trovavano in esposizione, e prima di darsi alla fuga avrebbero "visitato" a quanto pare anche gli spogliatoi (dopo aver divelto la serratura della porta d’accesso). Ad accorgersi di quanto era avvenuto sarebbero stati il presidenti ed alcuni volontari, intorno alle 9 di giovedì.

L’auspicio del club (e degli investigatori) è che qualche indizio utile a risalire all’identità dei responsabili possa arrivare dalla visione dei circuiti delle telecamere di videosorveglianza della zona. Lo stesso centro sportivo è coperto da una telecamera, che avrebbe tuttavia memoria limitata e che a distanza di ore cancellerebbe automaticamente le immagini per registrarne di nuove. Dovranno essere insomma i prossimi giorni a fornire eventuali novità.

Si tratta di una beffa per il centro sportivo che lo scorso novembre era stato duramente colpito dall’alluvione. Il fango aveva infatti invaso i campi da gioco, poi ripristinati con tanta fatica ed energie. Adesso un nuovo duro colpo da cui rialzarsi.