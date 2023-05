I giudici sono i bambini Oltre 300 piccoli editori per il progetto ’Gutenberg’

Sono oltre trecento i bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria dei comuni di Fucecchio e di Barberino Tavarnelle che sono diventati piccoli editori scegliendo i vincitori del concorso nazionale di letteratura e illustrazione ’Gutenberg 22.23’. Dopo il successo dello scorso anno, con la pubblicazione di ’Edo Bomba’, ecco ’Il raccoglitore di lacrime’ di Elena Lampugnani, illustrato da Giorgia Haran, un libro speciale in cui i bambini sono protagonisti indiscussi dall’inizio alla fine del percorso editoriale: sono lettori, giudici e infine editori.

Il progetto aveva preso il via a inizio anno scolastico quando ogni bambino ha ricevuto la tessera di giudice del concorso, il quaderno con le dieci fiabe finaliste e la scheda di valutazione. Gli alunni, poi, sempre nel ruolo di giudici insindacabili, hanno letto le fiabe e hanno visto le tavole con le illustrazioni, valutandole secondo le loro preferenze.

Grande partecipazione e entusiasmo da parte dei ragazzi che in questi giorni nelle scuole di Fucecchio hanno ricevuto una copia de ’Il raccoglitore di lacrime’. La consegna a tutti gli studenti e agli insegnanti partecipanti è avvenuta alla presenza dei dirigenti scolastici Paola Cinquerrui e Manuel Salvaggio, della direttrice della biblioteca comunale Lisa Sciagrà, della vicesindaca di Fucecchio Emma Donnini e di Alice Masoni di Terzostudio, l’agenzia che ha ideato l’iniziativa.

Il progetto Gutenberg è molto amato dai bambini perché è uno strumento divertente ed efficace per stimolare la lettura, visto che i testi delle fiabe hanno il dono della brevità, perché è un concorso nazionale di letteratura e illustrazione per l’infanzia nel quale i ragazzi si sentono i protagonisti, investiti di un ruolo importante in quanto unici giudici, e perché restituisce loro un libro illustrato che rimarrà un bel ricordo del percorso scolastico. Il libro, come gli altri testi vincitori delle passate edizioni, è disponibile alla biblioteca comunale di Fucecchio. Il progetto Gutenberg, ideato da Terzostudio, viene realizzato grazie al contributo delle amministrazioni comunali di Fucecchio, Barberino Tavarnelle e con il coordinamento delle insegnanti della direzione didattica dell’Istituto comprensivo Montanelli Petrarca di Fucecchio e dell’istituto comprensivo Don Milani di Barberino Tavarnelle.