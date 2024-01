I giovani di FucecchioèLibera: l’inizio del 2024 donando il sangue

Alcuni giovani volontari dell’associazione locale FucecchioèLibera hanno voluto iniziare il 2024 con un atto di solidarietà verso il prossimo, donando il sangue al centro trasfusionale di Fucecchio. L’iniziativa è nata dalla collaborazione con il Gruppo Fratres, col preciso scopo di promuovere la donazione ma anche la cooperazione tra associazioni: "Solo unendo le forze – spiega una nota – è possibile ottenere quei risultati altrimenti difficili da raggiungere, con l’auspicio che questo sia solo il primo di numerosi altri esempi". Il gruppo Fratres ha così inaugurato i festeggiamenti del sessantesimo anniversario, e coglie l’occasione per lanciare un urgente appello alla donazione: il picco influenzale di questi giorni non permette a molti donatori di recarsi presso i centri trasfusionali, tant’è che in Toscana stanno mancando in modo anche grave i gruppi sanguigni A+ e 0+ e tutti i gruppi negativi". Chi non ha avuto episodi influenzali da almeno 15 giorni può recarsi a donare.