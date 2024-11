I fratelli Pastore alla vetrina internazionale

Ogni pezzo racconta una storia di eccellenza, passione e innovazione. Da Montelupo Fiorentino l’azienda artigianale Creatori d’Emozioni, impegnata nel settore ceramico, vola in Arabia Saudita. Al padiglione Italia, stand 110, nell’ambito della "Settimana Internazionale dell’Artigianato Saudita", i visitatori da tutto il mondo potranno ammirare anche le opere "Made in Montelupo" dei fratelli e soci in affari Simone e Raffaele Pastore, ex studenti dell’Istituto Tecnico Industriale di Empoli. A Riyadh, fino al 29 novembre infatti l’azienda montelupina selezionata dal Ministero della Cultura dell’Arabia Saudita, in collaborazione con la Fondazione Romualdo del Bianco di Firenze, rappresenterà l’artigianato italiano in questa prestigiosa vetrina internazionale. Creatori d’Emozioni presenterà una selezione esclusiva: il busto in ceramica di Leonardo da Vinci, una celebrazione dell’ingegno e della creatività rinascimentale Italiana e il busto del David di Michelangelo, disponibile sia come scultura decorativa che come vaso, reinterpretato per rispondere ai gusti contemporanei, pur mantenendo il fascino classico.

"Partecipare a questa importante fiera - dichia Simone Pastore, fondatore del brand - è un riconoscimento del valore culturale della ceramica di Montelupo, simbolo di una tradizione artistica unica al mondo. Siamo orgogliosi di portare l’eccellenza italiana in Arabia Saudita, un Paese che sta investendo in arte e cultura, creando nuove connessioni internazionali". Dal disegno alla progettazione tridimensionale, dalla ricerca della forma perfetta alla prima prototipazione con stampanti 3D fino alla realizzazione del prodotto in diversi materiali (bio-plastica, resina ma anche ceramica), ora le opere più originali saranno a disposizione della fiera araba.

Y.C.