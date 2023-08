I fondi del Pnrr travolti dalla bufera Accuse incrociate e parole al veleno "I sindaci facciano un mea culpa"

Una bufera di polemiche e attacchi incrociati ha travolto i fondi del Pnrr. Sui soldi dell’Europa (destinati al piano nazionale di ripresa e resilienza) che andranno a finanziare diverse opere anche nell’Empolese Valdelsa in questi giorni si è scatenato un dibattito politico senza esclusioni di colpi. Da una parte l’alzata di scudi dei sindaci Pd che senza troppi giri di parole hanno parlato di "bullismo istituzionale", dall’altra la replica stizzita del centrodestra che rispedisce al mittente le accuse e rivendica il buon operato del governo.

"I sindaci dell’Empolese Valdelsa vogliono far dimenticare le responsabilità del Pd", tuona Federico Pavese, coordinatore di zona di Fratelli d’Italia che invita

i primi cittadini Barnini, Spinelli, Cucini e Torchia a "fare mea culpa sulle tante occasioni perse negli anni e sulla mancanza di programmazione. Se poi si pensa che questo territorio esprime anche Barnini come vicesindaco metropolitano, si capisce ancor meglio che il Pd che governa da decenni è il principale responsabile delle occasioni mancate di tutti i nostri territori".

Poi Pavese alza le barricate in difesa del governo. "Invece di lanciare accuse infondate, i sindaci dovrebbero prendere atto del fatto che i problemi di oggi sono il frutto della scelta di non averli mai affrontati". Poi la stoccata finale: "Questi soldi - conclude Pavese – devono essere sfruttati razionalmente, e soprattutto per progetti che portino sviluppo. Non devono diventare il modo per un sindaco di farsi finanziare tutto quello che non è riuscito a realizzare. È una falsità parlare di tagli e fondi andati perduti. Non ci possiamo indebitare, per opere che non sono ancora state messe in cantiere (o ancor peggio per opere che di norma fanno capo a una ordinaria amministrazione) e probabilmente non rispetterebbero i termini". Ma la polemica non si placa. E Daniele Vanni, segretario del Pd di Vinci, rilancia l’allarme dei sindaci: "A Vinci le risorse del Pnrr ammontano a oltre 10 milioni, tra questi rischiano di essere tagliate dal governo oltre 5 milioni di euro".

"In particolare – continua Vanni – rischia il progetto ’Vinci immaginari futuri’, finanziato interamente per 3,4 milioni di euro, con le risorse dei piani urbani integrati, che prevede la realizzazione di opere pubbliche mirate alla riqualificazione del centro storico tra cui nuovi parcheggi, la riqualificazione e messa in sicurezza del percorso pedonale che porta al centro storico, di piazza della Libertà, di via Roma, della Pinetina della doccia e di via Rossi con nuovi punti panoramici". E poi ancora: "Si colpiscono i Comuni – accusa il segretario Pd – e si creano incertezze mettendo a rischio interventi fondamentali per i nostri territori".