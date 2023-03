I diritti delle donne Una conferenza

Giovedì prossimo nell’ambito della rassegna "Declinazioni Femminili", si terrà a Montelupo l’ incontro con la giornalista Monica Pelliccia e la ricercatrice Chiara Missikoff nel corso del quale si parlerà di diritti delle donne nel mondo e in Italia, attivismo, diritti riproduttivi, violenza di genere e soluzioni dal basso. L’appuntamento si terrà alle 21,15 al Mmab. L’incontro – spiega una nota – sarà un momento di confronto con un approccio orientato alle soluzioni, in particolare le esperienze che possono arrivare dalla rete come il progetto "Chayn Italia", una piattaforma femminista che contrasta la violenza di genere attraverso strumenti digitali e pratiche collaborative.

Chayn Italia co-crea progetti, campagne, training e strumenti mettendo in relazione il settore antiviolenza con il settore tecnologico e di innovazione sociale.