I diritti delle donne Dalle lotte in piazza alle grandi rivoluzioni

MONTELUPO FIORENTINO

Prosegue al Mmab di Montelupo il programma di "Declinazioni femminili", rassegna promossa dal Comune per mantenere viva l’attenzione sui temi più importanti che riguardano l’universo rosa. Giovedì alle 21.15 si terrà infatti la conferenza "Dalle lotte per i diritti delle donne nel mondo alle soluzioni locali per il contrasto alla violenza di genere". Le relatrici saranno Monica Pelliccia e Chiara Missikof. La prima è una giornalista multimediale freelance italiana specializzata in questioni sociali e ambientali. L’altra è invece una ricercatrice e cofondatrice della piattaforma "Chayn Italia", progetto collaborativo transfemminista che utilizza tecnologie e strumenti digitali per il contrasto alla violenza di genere.

Questi i temi trattati: dal Centro America al Medio Oriente, le donne scendono in piazza per rivendicare l’uguaglianza; l’accesso ai diritti riproduttivi e la denuncia globale di violenza e femminicidi; dalle voci delle proteste alle soluzioni in rete. L’entrata è gratuita. Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 0571 1590301 oppure scrivere una email all’indirizzo [email protected]